Fiorini, vittoria batticuore

Inizia con unaal cardiopalma (16-21) il girone di ritorno dellaPesaro Rugby. I kiwi giallorossi tornano da Casale con il sorriso e 4 punti in classifica. Nonostante il campo pesante Pesaro impone il suo gioco e conduce a lungo, ma laarriva solo al 40° con la meta di Leone che interrompe la rimonta dei padroni di casa. "La partita è stata come l’abbiamo immaginata in fase di preparazione, abbiamo avuto un campo molto fangoso, come da previsioni, e siamo riusciti a fare quello che ci eravamo detti in allenamento – dice l’allenatore Marcello Martino –. Nel primo tempo c’ stato un bel gioco del pacchetto di mischia, la maul è stata vincente e ci ha portato le prime due mete. Abbiamo avuto qualche problema con la disciplina che Casale ha sfruttato". Questione di convinzione: "Sì, se arriviamo alla partita convinti, possiamo mettere in difficoltà chiunque.