Terzotemponapoli.com - Criscitiello: “Il Napoli farà di tutto per chiudere Garnacho”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Michele, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss. Il direttore di Sportitalia è tornato sul caso di mercato degli ultimi giorni. Per lui iltenterà fino alla fine di prendere. Necessario per il giornalista acquistare un sostituto di Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole alla radio napoletana.: “Non prendo in considerazione il fatto che gli azzurri non intervengano sul mercato per sostituire Kvara“Così il direttore di Sportitalia: “Se il Manchester mette 40 milioni sul piatto per Dorgu e fa qualche altra operazione in entrata vuol dire che in uscita dovrà muovere qualche giocatore. Ildiper, non prendo in considerazione il fatto che gli azzurri non intervengano sul mercato per sostituire Kvara, si rischierebbe un caso diplomatico tra Conte e De Laurentiis.