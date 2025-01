Ilgiorno.it - Valcamonica flagellata dal maltempo: frane e disagi

Leggi su Ilgiorno.it

Ponte di Legno, 27 gennaio 2025 – Una nuova ondata diè in arrivo sul bresciano e in particolare sulla zona della, sul lago d’Iseo e sulla Franciacorta, già ieri vessate dalle cattive condizioni meteo. Nevicate su varie province della Lombardia. Al centro, Livigno imbiancata. A destra, l'intervento dei vigili del fuoco dopo un incidente a Besozzo In quota, probabilmente oltre i 1200 metri, arriveranno abbondanti nevicate, mentre a valle e in pianura pioverà in modo particolarmente intenso. Il bus Intanto inieri un bus belga è restato incastrato per oltre due ore lungo la strada che da Ponte di Legno conduce al Tonale, la Statale 42 del Tonale e della Mendola, creando grossiper le auto in transito, rimaste ferme al freddo. L’autista del bus non ha calcolato le dimensioni del mezzo, che aveva un carrello al traino.