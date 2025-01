Anteprima24.it - Shoah, Manfredi: “Una tragedia che ha colpito i valori dell’umanità”

Tempo di lettura: 3 minuti“Questa è una giornata di ricordo, ma anche di presente e di futuro. Ricordiamo la più grandedella nostra storia, unache hafondanti, unache sembra lontana ma che invece è ancora presente e che può ripetersi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, presidente Anci e della Fondazione teatro San Carlo, Gaetano, nel suo intervento alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura nel Massimo partenopeo, per celebrare la Giornata della Memoria che ha visto la partecipazione delle scolaresche.“È fondamentale che i giovani ascoltino queste storie – ha affermato – per difendere idi pace e tolleranza che sono e devono essere alla base della convivenza civile perché non dobbiamo dimenticare che lasi è alimentata nell’indifferenza e nel sostegno di larga parte della popolazione e dunque, per contrastare simili eventi, è di fondamentale importanza che la società civile sia vigile e presente, perché non basta l’impegno solo delle istituzioni”.