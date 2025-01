Sport.quotidiano.net - Serie C maschile. I ragazzi di Ferrari ko in terra labronica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sconfitta al quinto set per l’InvictainC che getta al vento una ghiotta opportunità per fare punti salvezza. Idi Enrico, nella quindicesima giornata di, hanno perso 3-2 sul campo del Tomei Livorno per quello che era uno scontro salvezza da non fallire. E invece i grossetani si sono fatti sorprendere dopo oltre due ore di partita. Questi i risultati dei set: 25-19, 26-24, 21-25, 17-25, 15-8. Grossetani penultimi, livornesi ultimi e passo falso che porta un punto comunque al team di. Il lungo braccio di ferro fra l’ultima squadra in classifica del girone Tomei e la penultima Invictavolleyball si decide al quinto set vinto dalla formazione avversaria con il risultato di tre a due. La distanza in classifica fra le due formazioni rimane invariata, nonostante il successo dei labronici, che restano il fanalino di coda a quattro lunghezze di distanza dai biancorossi, che grazie al punticino conquistato si portano a dieci.