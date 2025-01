Lanazione.it - San Lorenzo, dal 3 febbraio il mercato chiuderà una volta a settimana

Firenze, 27 gennaio 2025 - Giorno di chiusura al lunedì per ildi Sandalla prossima, ovvero dal 32025. Un’ordinanza della sindaca Sara Funaro, redatta dal settore Sviluppo economico, fissa infatti che l’area delsarà libera dai banchi ogni lunedì nei mesi di gennaio,, marzo, agosto e novembre, il primo e terzo lunedì di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, e il primo lunedì di dicembre. Modifiche neldi SanDal 3, quindi, le bancarelle lasceranno piazza delCentrale, via dell’Ariento, via Sant’Antonino e via Panicale. E chi camminerà per le strade del rione potrà ammirare non solo di notte, ma anche di giorno, i bellissimi palazzi, gli edifici e fare un salto indietro nel tempo quando anche lo storicoosservava il giorno di chiusurale.