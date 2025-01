Poliziotto cade giù dal tetto di casa e muore mentre stava pulendo la canna fumaria

Leggi su Dayitalianews.com

Un terribile incidente ha strappato alla vita Clemente Petti,53enne originario di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, dove si è consumata la tragedia. L’agente a quanto pareeffettuando lavori in, precisamentecontrollando ela, ed è precipitato giù.Il tragico incidente delPetti,in servizio a Caserta, avrebbe perso l’equilibriondo da un’altezza di diversi metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono sopraggiunti anche i soccorritori dell’1-1-8, ma le ferite erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare per l’agente.Petti era assistente capo coordinatore in servizio al reparto a cavallo della Questura di Caserta, lascia una moglie e 4 figli. Dopo che sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso è stato dato l’ok al funerale del 53enne, che si terranno oggi 27 gennaio nella chiesa di San Tommaso d’Aquino a Sant’Agata de’ Goti, il suo paese d’origine.