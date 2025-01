Quifinanza.it - L’IA cinese Deepseek supera ChatGpt, timori per l’uso dei dati

Leggi su Quifinanza.it

Un nuovo protagonista sta emergendo nel panorama dell’intelligenza artificiale globale, e questa volta non proviene dagli Stati Uniti: si tratta di, un laboratoriospecializzato nello sviluppo di modelli linguistici open-source all’avanguardia.L’applicazioneR-1, basata su modelli di intelligenza artificiale generativa, ha conquistato nelle ultime ore la vetta della classifica dei download gratuiti dell’App Store sia in Cina che negli Stati Uniti,ndo persino il popolare.Come è natoNato nel 2023 come parte del fondo quantitativo High-Flyer,ha rapidamente conquistato l’attenzione mondiale grazie ai suoi modelli innovativi. In particolare, il lancio di-R1 nel gennaio 2025 ha scatenato un vero e proprio fermento all’interno della comunità dell’intelligenza artificiale.