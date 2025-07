Dazi per l’Italia al 10% Tajani e Foti | Per noi si può fare

In un contesto globale in continua evoluzione, le parole di Antonio Tajani risuonano con particolare fermezza: un dazio del 10% sull’Italia, come ipotizzato, potrebbe rappresentare per la nostra economia un ostacolo gestibile e non insormontabile. Durante il Forum a Manduria, Tajani ha affrontato temi cruciali, evidenziando come strategie equilibrate possano rafforzare la nostra posizione internazionale senza compromettere gli interessi nazionali. È fondamentale quindi considerare tutte le sfumature di questa discussione, poiché...

Manduria, Taranto 7 luglio 2025 – “Il 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia”. Antonio Tajani, nell’ultima giornata accaldata del Forum in Masseria di Bruno Vespa, organizzata con Comin&Partners, spazia su tutti i temi che da ministro degli Esteri gli competono. Le guerre, dall’Ucraina a Gaza; la difesa, con il dibattito sulle spese militari. Ma anche i dazi, appunto. Perché d’altra parte, ricorda dal palco del Forum, il commercio internazionale è una di quelle deleghe che ha sempre difeso a spada tratta come di competenza esclusiva del suo ministero. Anzi, fa sapere che a fine anno la Farnesina si doterà di una direzione generale dedicata proprio alla crescita economica, vista la promozione che già il ministero fa dell’export e del made in Italy. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi per l’Italia al 10%, Tajani e Foti: “Per noi si può fare”

Dazi: Tajani, “Una guerra commerciale non conviene a nessuno” - SULMONA – “Una guerra commerciale non conviene a nessuno”, ha affermato il vice presidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri, Tajani, sottolineando l'importanza di una gestione strategica dei dazi con gli Stati Uniti.

