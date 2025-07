Tane di nutrie cede l’argine del canale La Bonifica | Intervento d’emergenza

Un altro crollo di un argine a Poviglio, causato dalle tane di nutrie che minacciano la sicurezza della Bassa Reggiana. La bonifica d’emergenza è scattata immediatamente per arginare i danni e prevenire disastri maggiori. La situazione richiede interventi rapidi e strutturali per proteggere il territorio e le sue comunità , ma quanto ancora dovremo affrontare questa minaccia silenziosa?

Poviglio (Reggio Emilia), 7 luglio 2025 – Ancora un cedimento di un argine a causa degli effetti delle tane scavate dalle nutrie, che ormai infestano da tempo molte zone di campagna (e non solo) della Bassa Reggiana. L’ennesimo episodio è stato segnalato poco dopo la mezzanotte di ieri in via Bertona, alla periferia di Poviglio. Sono stati alcuni ragazzini, in transito in scooter, a notare la presenza di acqua sulla carreggiata. Hanno subito segnalato la situazione ai vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Guastalla insieme ai carabinieri di Castelnovo Sotto. L’acqua del canale, il Canalazzo Brescello, largo una decina di metri, stava uscendo da una vistosa perdita, con allagamento di un tratto della strada e dei campi circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it