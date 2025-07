Ziliani non ha dubbi | Calhanoglu l’Inter perde tantissimo senza!

Paolo Ziliani lancia un avvertimento all’Inter: senza Hakan Calhanoglu, il club nerazzurro rischia di perdere moltissimo. L’opinionista su X sottolinea come i segnali suggeriscano che il tempo dell’ex Milan possa essere ormai agli sgoccioli. La possibile cessione di uno dei pilastri del centrocampo apre scenari imprevedibili per la squadra di Inzaghi. È davvero arrivato il momento di riflettere sulle prossime mosse nerazzurre?

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter. Paolo Ziliani su X avverte il club nerazzurro riguardo l’eventuale cessione. LA STORIA – Paolo Ziliani da X ha raccontato la storia: «Anche nel calcio, come nella vita, c’è un tempo per ogni cosa: e può darsi che all’ Inter il tempo di Hakan Calhanoglu stia davvero per finire. I segnali che vanno in questa direzione sono tanti. Il suo nome apertamente fatto dal presidente Marotta come destinatario del j’accuse del capitano Lautaro nel post Fluminense-Inter 2-0, la partita che ha segnato la fine dell’avventura mondiale dei nerazzurri, la dice lunga su quanto precaria e incerta sia diventata oggi la posizione del regista turco in seno all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it