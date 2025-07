Sparito il condannato per la strage di Corinaldo il fratello di Benedetta | Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro

Mi sono sentito preso in giro. Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, vittima della tragedia di Corinaldo, esprime con dolore e rabbia la sua delusione: la fuga di Andrea Cavallari, condannato per quella terribile notte, e la sua assenza senza scorta sembrano un'ulteriore ferita. La giustizia, che dovrebbe proteggere e confortare, appare ora come una battaglia persa, lasciando ferite ancora aperte e dubbi irrisolti.

Pesaro, 7 luglio 2025 – “Mi sono sentito preso in giro”. È il grido di dolore e indignazione di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, una delle vittime della tragica notte dell’8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Francesco, quando ha saputo della fuga di Andrea Cavallari, cosa ha provato? “Sgomento. La giustizia dovrebbe essere un luogo di conforto per noi, e invece è diventata un campo di battaglia. Mio padre, mio fratello, abbiamo provato lo stesso dolore”. Lei parla di “presa in giro”. Perché? “Perché questa non è solo una fuga. È una beffa. Parliamo di uno dei sei condannati per la strage dell’8 dicembre 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro”

In questa notizia si parla di: corinaldo - fratello - benedetta - preso

Superiamo sempre lo scoraggiamento... niente di tutto questo ha senso se abbiamo compreso la tenerezza dell'amore di Dio. #MadreTeresa Vai su Facebook

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: “Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro”; Strage della Lanterna Azzurra: Francesco Vitali chiede giustizia per le vittime; Corinaldo, cinque anni fa la strage in discoteca. Il fratello di Benedetta Vitali: «Per noi è l'8 dicembre tutti i giorni.

Strage discoteca: fratello Benedetta, deve esserci più sicurezza - Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e ... Scrive ansa.it

Strage discoteca: fratello Benedetta, deve esserci più sicurezza - "Mi chiedo se veramente è servita a qualcosa questa tragedia oppure, come si dice, sono solo parole. Da ansa.it