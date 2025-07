Trump | è triste vedere tracollo di Musk

L’ultimo derby tra Trump ed Elon Musk infiamma il panorama politico e tecnologico, rivelando tensioni e visioni contrastanti. Trump si mostra deluso dal calo di Musk, criticando anche il suo progetto di un terzo partito, mentre elogia i repubblicani per una legge di grande impatto. Una dinamica che promette ulteriori scenari sorprendenti, lasciando intendere come il futuro della politica americana sia ancora più incerto e affascinante.

2.25 Trump attacca Elon Musk su Truth,affermando di essere "rattristato nel vederlo perdere il controllo e trasformarsi in un disastro nelle ultime cinque settimane". Il presidente critica anche il progetto di varare un terzo partito,perché è "destinato al fallimento".Elogia invece i repubblicani per l'approvazione del "big beautiful bill". "E' una grande legge,peccato che per Elon elimina i sussidi alle auto elettriche, a cui mi opponevo fin dall'inizio. Ho fatto campagna sulla loro abolizione".ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - musk - triste - vedere

Elon Musk sogna in grande dopo la rottura con Trump: «Fondo un nuovo partito». L’alternativa? «Impeachment e JD Vance presidente» - Elon Musk, fresco di rottura con Donald Trump, si lancia in un audace progetto politico: fondare un nuovo partito che rappresenti l’80% della popolazione americana nel centro.

TRUMP MINACCIA DI TAGLIARE I FINANZIAMENTI ALLE AZIENDE DI MUSK Il presidente ha suggerito che il programma DOGE potrebbe essere usato per ridurre il peso delle aziende di Musk nel governo. Lo scontro tra i due si inasprisce con toni sempre pi Vai su Facebook

«Genocidio bianco»: imboscata di Trump a Ramaphosa nello Studio ovale; Breve storia triste tra Musk e Trump: tre cose da sapere sull’addio alla Casa Bianca; Ecco come Elon Musk ha sbroccato contro Trump: tutti gli attacchi.

Funerali Papa Francesco, l'uomo di Musk in Italia: "Triste vedere ex ministri ridere" - MSN - Dal funerale di Papa Francesco arriva una stoccata del referente italiano si Elon Musk ai politici italiani. Come scrive msn.com

Trump minaccia l’ex amico Musk: “Gli taglio i sussidi e lo deporto” - Il leader dopo le nuove critiche di Elon alla manovra: “Il Doge può indagarlo, perderà tutto”. Lo riporta repubblica.it