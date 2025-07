Empoi Notte Bianca e saldi L’accoppiata funziona I cittadini hanno risposto

Empoli ha acceso il cuore della sua notte con la magie della “Notte Bianca” e i saldi estivi, un’accoppiata vincente che ha coinvolto cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa, shopping e divertimento. Negozi aperti fino a tardi, musica e intrattenimenti hanno reso questa serata unica nel suo genere, dimostrando che anche sotto il sole più caldo, la voglia di vivere e scoprire Empoli non si ferma mai. Un successo che promette altre serate indimenticabili.

Empoli, 7 luglio 2025 – Negozi aperti fino a tardi, corsa ai primi acquisti convenienti e intrattenimento per tutte le età. È questa la ricetta vincente che sabato sera ha trasformato il centro storico di Empoli in un grande palcoscenico a cielo aperto per la “Notte Bianca”, che quest’anno ha coinciso con l’avvio ufficiale dei saldi estivi, ribattezzandosi per l’occasione “Notte dei saldi”. Le temperature roventi non hanno fermato la folla: in tanti hanno scelto di godersi lo show musicale accompagnandolo allo shopping “scontato”. A far saltare piazza della Vittoria ci ha pensato lo special guest Paolo Noise di Radio 105; i giochi di luce di Luminaria Empoli Light Art hanno dato un tocco di magia in più trasformando il ‘giro’ in una scenografia d’effetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoi, Notte Bianca e saldi. L’accoppiata funziona “I cittadini hanno risposto”

In questa notizia si parla di: notte - saldi - bianca - empoi

"Notte bianca" in via Ricasoli, con l'avvio dei saldi negozi aperti fino alle 23: l'iniziativa dei commercianti - Preparati a vivere un’atmosfera unica: la notte bianca in via Ricasoli, con negozi aperti fino alle 23 e saldi irresistibili, è l’evento dei commercianti di Livorno per riscoprire lo shopping sotto le stelle.

Koala Calzature. Riccardo Del Turco · Luglio. Luglio significa una sola cosa... FERIE! Ma no ragazze... SALDIII ? Da Sabato 5 Luglio! Saremo aperti 9,00 -13,00 e dalle 16,00 fino a tarda serata in occasione della Notte Bianca Vi aspettiamo anch Vai su Facebook

I saldi partono con la Notte Bianca. Domani shopping e divertimento; Dall'Opera alla Notte Bianca: il calendario dell'Estate Empolese; Notte bianca in Via Gioberti per l'inizio dei saldi.

I saldi partono con la Notte Bianca. Domani shopping e divertimento - Saldi estivi, via domani allo shopping con un debutto in grande stile: il primo sabato del mese coincide infatti ... Da msn.com

Saldi, stasera si parte. La notte bianca lancia le svendite dell’estate - Appuntamento con le iniziative di Confcommercio dalle 19 a mezzanotte. Scrive msn.com