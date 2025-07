Cesenatico incontro con la madre di Sammy Basso nel cortile del Museo della Marineria

A Cesenatico, la magia delle serate culturali si accende con un appuntamento straordinario: questa sera, nel cortile del Museo della Marineria, Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, ci invita a riflettere su “La speranza”. Un momento di profonda emozione e ispirazione, in cui il coraggio e la determinazione di Sammy si intrecciano con le parole di chi lo ha accompagnato lungo il suo percorso. Un evento da non perdere per scoprire che...

Cesenatico (Cesena), 7 luglio 2025 – Stasera, lunedì 7 luglio, a Cesenatico si apre l’edizione 2025 dei Lunedì Culturali, la rassegna organizzata dalla parrocchia di San Giacomo Apostolo con il patrocinio del Comune di Cesenatico. L’iniziativa, giunta al 29esimo anno, ha come tema “La speranza”. L’appuntamento è alle 21 nel cortile del Museo della Marineria, dove interverrà Laura Lucchin, madre di Sammy Basso, il giovane attivista affetto da progeria deceduto un anno fa. Per l’occasione saranno anche raccolti dei fondi per l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso Onlus, creata appunto dalla famiglia (www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico, incontro con la madre di Sammy Basso nel cortile del Museo della Marineria

