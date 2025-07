Il Tar promuove l’alunna con disturbi dell’apprendimento bocciata Errate modalità di verifica

Il Tar di Empoli dà una svolta importante nel percorso scolastico degli studenti con DSA, riconoscendo l’errata applicazione delle modalità di verifica e promuovendo l’alunna bocciata. Questa decisione apre nuovi scenari di tutela e diritto allo studio, sottolineando come le modalità di valutazione debbano essere adeguate alle esigenze di ogni studente. La sentenza rappresenta un precedente fondamentale per garantire l’equità educativa e il rispetto dei diritti di tutti gli alunni.

Empoli, 7 luglio 2025 – Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (sezione quarta) ha accolto il ricorso dei genitori di una studentessa con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa), annullando la decisione di non ammissione alla classe seconda per non aver superato gli esami di riparazione di luglio dello scorso anno. Succede in una scuola superiore di Empoli dove una alunna aveva concluso l'anno scolastico con tre insufficienze, motivo per cui si era dovuta presentare agli esami di riparazione estivi. In sede di valutazione, per due delle tre materie (italiano e matematica) nelle quali la ragazza aveva conseguito un giudizio non sufficiente, l'esame si era svolto nella sola forma scritta.