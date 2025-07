Il maltempo di San Giminano ore di paura | il cipresso secolare cade su un tetto 4 evacuati

Il maltempo a San Gimignano ha scatenato panico e distruzione: un violento rovescio di pioggia, fulmini e raffiche ha causato la caduta di un antico cipresso secolare su un tetto, costringendo all’evacuazione di quattro persone. La comunità è in stato di allerta mentre le autorità lavorano senza sosta per mettere in sicurezza il territorio. La paura si mescola alla speranza che presto si possa tornare alla normalità, ma quanto accaduto ci ricorda la forza della natura e l'importanza della prudenza.

San Gimignano, 7 luglio 2025 – All’ora di pranzo, sia in paese che nella campagna circostante, a San Gimignano si è scatenato un inferno di acqua e fulmini. “Danni alle case, alle strade con caduta di grossi alberi e con l’allerta meteo che durerà fino a oggi alle 12. Raccomando a tutti prudenza. Per fortuna al momento nessun ferito”. Sono le preoccupate parole del sindaco Andrea Marrucci che ha mobilitato le squadre comunali per l’urgenza-meteo coordinata dalla sala controllo della Municipale. “Il pluviometro di San Gimignano – ricorda il sindaco – ha superato la soglia critica di 42,8mm in 60 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il maltempo di San Giminano, ore di paura: il cipresso secolare cade su un tetto, 4 evacuati

