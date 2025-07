La patria perduta dei sovranisti si intreccia con decisioni che plasmano il nostro destino economico. È vero che un dazio americano al 10% potrebbe sembrare sopportabile, rappresentando la “migliore” soluzione tra le opzioni attuali. Tuttavia, ci chiediamo: era davvero necessario arrivare a questo punto? La risposta apre un dibattito cruciale sulla nostra sovranità e il futuro del Made in Italy.

