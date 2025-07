Case gialle invase dai topi Li abbiamo dappertutto

Le case gialle di Passo Varano continuano ad essere un hotspot di problematiche irrisolte: topi, rifiuti e degrado si stagliano come ostacoli quotidiani per la comunità di oltre 500 persone. Nonostante le promesse e gli interventi, lo stato di abbandono persiste, lasciando i residenti in balia di una situazione insostenibile. È ora di fare luce su questa emergenza che richiede risposte concrete e azioni tempestive.

Ancona, 7 luglio 2025 – Non è cambiato nulla, da un mese e mezzo a questa parte, alle case gialle di Passo Varano, un villaggio di oltre 500 persone, assediato dai topi, dai rifiuti, dalla criminalità e dall’incuria, in via Maestri del Lavoro 35-59. Il 15 maggio scorso, dopo il nostro articolo sullo stato di abbandono della zona, il sindaco Daniele Silvetti è andato a vedere con i propri occhi e ha dato mandato per tagliare l’erba sui marciapiedi, ma solo nelle aree di competenza comunale. Il presidente dell’Erap Saturnino Di Ruscio, invece, non si è presentato allora né in seguito. A fine aprile, tuttavia, aveva annunciato, sempre al nostro giornale, l’azzeramento dei vertici del suo ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Case gialle invase dai topi. “Li abbiamo dappertutto”

