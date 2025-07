Film horror dentro casa | il marito cerca di soffocarla col cuscino Poi si addormenta e lei scappa dai vicini

In un inquietante episodio che ha sconvolto Turate, due tentativi di omicidio si sono consumati in una sola notte all’interno di una tranquilla casa di Como. Mourad Mezni, accusato di aver cercato di soffocare la moglie, ora si trova dietro le sbarre. Ma come è stato possibile che la donna riuscisse a salvarsi e fuggire dall’incubo? La risposta vi lascerà senza fiato...

Turate (Como) – Per due volte, nell’arco di una notte, ha cercato di soffocare la moglie. Che si è salvata solo grazie alla sua prontezza di riflessi e alla forza che ha messo nel divincolarsi dalla presa del marito, Mourad Mezni, 60 anni, ora finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta alcuni giorni fa nell’abitazione della coppia, lui di origine tunisina e lei italiana, sposati da una vita e senza mai alcuna criticità. Se non ultimamente, quando l’uomo ha cominciato ad avere atteggiamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa, per i quali è stato raggiunto da un ammonimento del questore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Film horror dentro casa: il marito cerca di soffocarla col cuscino. Poi si addormenta e lei scappa dai vicini

