San Benedetto nel weekend giovanissimi ubriachi e vandali in azione in spiaggia

Un fine settimana turbolento a San Benedetto del Tronto: giovani ubriachi e vandali hanno trasformato la spiaggia in un teatro di disordini e emergenze. Operatori del 118 e forze dell’ordine sono intervenuti ripetutamente per fronteggiare malori e danni ingenti. Una situazione che desta preoccupazione e richiede azioni decise per tutelare il relax e la sicurezza della nostra splendida riviera. È fondamentale riflettere sugli effetti di comportamenti irresponsabili e promuovere un turismo consapevole.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 7 luglio 2025 – Operatori del 118 impegnati senza sosta la scorsa notte a San Benedetto per soccorrere giovani in preda ai malori dopo aver abusato di alcol. In parallelo, la spiaggia è diventata teatro di atti vandalici che hanno provocato danni ingenti ad alcuni stabilimenti balneari. Le ambulanze hanno percorso più volte il lungomare e le vie centrali, rispondendo alle numerose chiamate per intossicazioni etiliche. Ragazzi, alcuni anche minorenni, trasportati al pronto soccorso per nausea, perdita di coscienza e vomito. Mentre i soccorritori erano alle prese con i malori, un gruppo di vandali ha preso di mira uno degli stabilimenti della spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto, nel weekend giovanissimi ubriachi e vandali in azione in spiaggia

