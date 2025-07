Il mistero di Manciano | morto a 35 anni diversi tasselli da ricostruire Parla il testimone

Il mistero di Manciano avvolge ancora di tristezza la piccola comunità: un giovane di 35 anni trovato senza vita nell’androne di casa, con pochi indizi e molte domande. Cosa si cela dietro questa tragica scomparsa? Diversi tasselli da ricostruire, mentre il testimone che parla potrebbe essere la chiave per svelare il motivo di questa enigma. La verità sta emergendo, e la verità...

Manciano (Grosseto), 6 luglio 2025 – Lo hanno trovato in terra. Morto, nell’androne della sua casa. Senza maglietta e con i soli pantaloncini. E il suo corpo zuppo d’acqua. Si chiamava Juri Frullatori il 35enne di Manciano che ieri mattina è stato trovato cadavere a due passi dalla sua abitazione in un palazzo di via Gramsci, una delle vie di accesso al paese. Una tragedia che ha scosso tutta la comunità e che ancora deve trovare risposte. Sì, perchè sono ancora troppi i tasselli che non stanno andando nel puzzle giusto. Prima di tutto l’ora del decesso e soprattutto dove è avvenuto. Anche perché un testimone ha raccontato ai carabinieri che Frullatori sarebbe morto in auto e che lui l’avrebbe portato dentro il palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it