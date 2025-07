Paolo Curi | Mia moglie è morta per colpa sua Cavallari non si è pentito andava sorvegliato

Il dramma di Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, racconta un dolore immenso e una richiesta di giustizia che non si può ignorare. La tragedia avvenuta alla Lanterna Azzurra ha spezzato vite e sogni, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. È fondamentale far luce su quanto accaduto e garantire che simili tragedie non si ripetano, affinché nessuno debba più affrontare un dolore così profondo.

Lo sfogo del marito di Eleonora Girolimini, 39 anni, che morì schiacciata dalla calca fuggendo dalla “Lanterna Azzurra”, dopo la fuga del detenuto della banda dello spray. “Sono rimasto solo con quattro figli. Noi familiari delle vittime ancora senza giustizia: chi ha dato i. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Paolo Curi: “Mia moglie è morta per colpa sua. Cavallari non si è pentito, andava sorvegliato”

In questa notizia si parla di: paolo - curi - moglie - morta

Il solito film visto ad ogni tornata elettorale, ovviamente finanziato da Apulia Film Commission, dove fanno finta di litigare per sembrare diversi ma alla fine, come il mercurio di un termometro rotto, si ricompattano in un'unica amalgama per fottere nuovamente i Vai su Facebook

Paolo Curi: “Mia moglie è morta per colpa sua. Cavallari non si è pentito, andava sorvegliato”; Strage di Corinaldo, Paolo e la moglie morta nella calca. “Cresco da solo 4 figli e di notte sogno ancora: Eleonora riesce a salvarsi; Corinaldo, un anno dopo la strage un padre lotta per dare un futuro ai figli.

“Mia moglie è morta per colpa sua. Cavallari non si è pentito, andava sorvegliato” - Lo sfogo del marito di Eleonora Girolimini, 39 anni, che morì schiacciata dalla calca fuggendo dalla “Lanterna Azzurra”, dopo la fuga del detenuto della banda ... repubblica.it scrive

Strage di Corinaldo, Paolo e la moglie morta nella calca. “Cresco da solo 4 figli e di notte sogno ancora: Eleonora riesce a salvarsi" - Quotidiano Nazionale - Senigallia (Ancona), 8 dicembre 2023 – Paolo Curi è il marito dell’unica adulta morta quel maledetto 8 dicembre 2018 a Corinaldo. quotidiano.net scrive