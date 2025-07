lucca i giorni di san paolino cortei e sfida tra i terzieri rievocazione dedicata al patrono

Lucca si prepara a vivere un momento unico di tradizione e spettacolo con i “Giorni di San Paolino”. Dall’11 al 14 luglio, la città si anima tra cortei, sfide tra i terzieri e rievocazioni dedicate al suo amato patrono, creando un’atmosfera di festa e storia che coinvolge cittadini e visitatori. Un’esperienza imperdibile per immergersi nella cultura lucchese e celebrare il Santo con passione e orgoglio.

Lucca, 7 luglio 2025 – Dall’11 al 14 luglio la città di Lucca si veste a festa per rendere omaggio al suo Santo patrono con “I Giorni di San Paolino”, manifestazione storica che unisce rievocazione, spettacolo, culto e tradizione. Promossa dal Comune in collaborazione con Compagnia Balestrieri Lucca, Contrade San Paolino, Sbandieratori Città di Lucca e Historica Lucense, la rassegna prevede un calendario di eventi in grado di attrarre cittadini, turisti e appassionati di storia medievale. Il tutto in preparazione dell’attesissima serata di sabato 12 quando andrà in scena la 51^ edizione dell’ambito “Palio di San Paolino”, la sfida più attesa dell’anno tra i migliori balestrieri lucchesi che vede gareggiare i tiratori dei tre terzieri che un tempo dividevano il centro storico: San Paolino, con i colori biancorossi, San Martino con i colori bianconeri, e San Salvatore nei colori biancoverdi. 🔗 Leggi su Lanazione.it