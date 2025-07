Esplosione dell' impianto di gpl a Roma la procura procede per disastro colposo e lesioni

Un’esplosione devastante scuote Roma: la procura avvia un’indagine per disastro colposo e lesioni, puntando i riflettori sui fatti di quella tragica giornata. In questa settimane, testimoni oculari, a partire da chi era al distributore nel momento dell’incidente, saranno ascoltati per fare luce sulle cause e responsabilità di questa drammatica vicenda. La verità sta emergendo, passo dopo passo, in un percorso che mira alla giustizia e alla sicurezza di tutti.

In settimana verranno sentiti testimoni a cominciare da chi era al distributore in quei momenti dell'esplosione.

