Tempesta su Milano | le immagini della grandinata

Una tempesta improvvisa ha travolto Milano, portando con sé un’ondata di grandine e vento che ha sorpreso cittadini e autorità. Dopo giornate di caldo record, le temperature torride hanno lasciato spazio a un fenomeno meteorologico sorprendente ed estremo. Le immagini della grandinata stanno facendo il giro del web, ricordandoci quanto il clima possa essere imprevedibile e potente. In queste ore, la città si prepara ad affrontare le conseguenze di questo evento eccezionale, sottolineando l’importanza di restare vigili e informati.

Le temperature torride che hanno sfiorato i 40 gradi in Lombardia e non solo sono state spazzate via da una forte perturbazione. A Milano si è scatenata una tempesta di vento e pioggia mista a grandine. Sulla Lombardia la Protezione civile ha emanato un'allerta arancione, segnalando il rischio di eventi estremi e grandine anche in città.

Bomba d’acqua su Milano: nubifragio con raffiche di vento e fulmini. Prima il cielo nero, poi in pochi istanti la tempesta - situazione dei trasporti, con numerosi mezzi bloccati e ritardi record. Milano si è trovata sotto una vera e propria bomba d’acqua, un nubifragio che ha trasformato la città in un fiume in pochi istanti.

:O Che grandinata a Testana in provincia di Genova stasera. Foto di Simone Picasso - Tornado in Italia - Vai su Facebook

Maltempo a Milano, pioggia e grandine si abbattono sulla città: il video e le immagini; Maltempo nel Torinese: la grandine intasa le tubature e fuoriesce dai sanitari; Improvvisa tempesta di grandine a Parigi, il video degli alberi caduti e dei danni.

Maltempo Milano: tempesta di vento e grandine. Un morto - Il 6 luglio, una donna è morta in seguito alla caduta di un albero in una cascina di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano.

Maltempo a Milano, tempesta di vento e pioggia mista a grandine - Le temperature torride che hanno sfiorato i 40 gradi in Lombardia e non solo sono state spazzate via da una forte perturbazione.