Sarzana il timore dell’ordinanza anti-movida No al coprifuoco dell’anno scorso

A Sarzana, la paura dell’ordinanza anti-movida dell’anno scorso si trasforma in un rinnovato spirito di libertà. La città si appresta a ridisegnare il panorama notturno, eliminando i limiti di orario per le attività serali e ampliando le possibilità musicali nei locali. Un passo importante per sostenere la vitalità del centro storico e offrire a residenti e visitatori un’esperienza più vivace e coinvolgente.

Sarzana, 7 luglio 2025 – E liminazione dell'obbligo di chiusura a orari fissi per le attività serali e estensione dell'orario consentito per la musica interna ai locali. Queste, insieme all'introduzione di misure che garantiscano la continuità dell'attività di somministrazione anche durante gli eventi pubblici organizzati nelle piazze cittadine, sono le principali richieste che diversi titolari di bar del centro storico e del suo primo semi centro hanno rivolto all'amministrazione Ponzanelli, in vista di una possibile ordinanza anti-movida estiva. L'obiettivo è quello di agire d'anticipo e di arrivare a un accordo condiviso che possa consentire alle attività commerciali e ai pubblici esercizi del centro di non subire troppe limitazioni durante la stagione estiva.

