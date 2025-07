Montecatini blitz nell’ex hotel Palladio trovati anche minorenni Ora servono controlli

Un intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di cinque minorenni e un adulto nascosti nell’ex Hotel Palladio di Montecatini, senza nessuna autorizzazione. Un blitz che mette in luce l’importanza di controlli serrati per garantire la sicurezza cittadina. Ora, si apre un'indagine approfondita per chiarire le circostanze e prevenire futuri episodi simili. La sicurezza dei giovani e del territorio resta la nostra priorità.

Montecatini, 7 luglio 2025 – Cinque minorenni e un adulto, senza alcun alloggio sul territorio, avevano trovato riparo all’interno dell’ex Hotel Palladio. La scoperta è avvenuta tramite un blitz delle forze dell’ordine, nel primo pomeriggio di ieri. Polizia di Stato, carabinieri e polizia municipale, dopo le numerose segnalazioni arrivate dal residenti della zona in merito a strani movimenti notturni nell’area della struttura ricettiva, chiusa ormai da tempo, hanno effettuato un controllo approfondito. All’interno dell’albergo in via delle Puglie sono state trovate tracce inequivocabili dell’accesso e della permanenza di soggetti non autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, blitz nell’ex hotel Palladio, trovati anche minorenni. “Ora servono controlli”

In questa notizia si parla di: montecatini - blitz - hotel - palladio

Montecatini, blitz nell’ex hotel Palladio, trovati anche minorenni. “Ora servono controlli”.

Montecatini, blitz nell’ex hotel Palladio, trovati anche minorenni. “Ora servono controlli” - Sarebbero cinque i ragazzi e un adulto scoperti dalle forze dell’ordine nei locali. Lo riporta lanazione.it

Ex hotel nel mirino: incursioni al Palladio, bivacchi all’interno - Del Rosso: “Controlli continui e segnalazione all’Isveg fatta, attendiamo” ... Segnala msn.com