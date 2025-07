I maranza delle spiagge Devastano gli stabilimenti sono armati e pericolosi

Le spiagge di Lido degli Estensi sono diventate un campo di battaglia. I maranza, armati di insospettabile determinazione, devastano stabilimenti e minacciano la sicurezza di chi lavora e si rilassa. Quando cala il sole, inizia il vero fronte di difesa: ronde notturne, come quella di Sandro Barillari, per proteggere il proprio investimento e la tranquillitĂ di tutti. La lotta contro il vandalismo non si ferma mai...

Ferrara, 7 luglio 2025 – Almeno 12 ore in spiaggia sotto il sole, perchĂ© c’è un’attivitĂ che non può fermarsi, ma il vero lavoro inizia quando scende la notte. Per evitare che i soliti vandali causino dei danni, Sandro Barillari, 55 anni, titolare del bagno ’Vascello Beach’ a Lido degli Estensi, inizia la prima ronda alle 22,10. “Riposarsi? Impossibile con questi ragazzini che devastano ogni cosa”, sbotta Barillari. Il tempo di farsi una doccia ed è giĂ in auto per controllare il suo stabilimento. “A volte riesco a sorprenderli mentre creano delle ’piramidi’ con i lettini – racconta Barillari – e, una volta in cima, ci saltano sopra sfondando quelli alle base”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I maranza delle spiagge. “Devastano gli stabilimenti, sono armati e pericolosi”

