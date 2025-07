Milano lite tra ncc e tassista | spunta il coltello Denunciato un driver

Milano si conferma teatro di tensioni tra NCC e tassisti, con episodi che rischiano di esasperare i già tesi rapporti. L’ultimo scontro, avvenuto venerdì sera nel cuore della città, ha raggiunto un livello allarmante: minacce e un coltello spuntato all’improvviso. Una situazione che evidenzia quanto sia urgente trovare soluzioni durature per evitare che questi incidenti compromettano la sicurezza di tutti in strada.

Milano – La tensione in strada non accenna ad abbassarsi. Anzi, col passare dei giorni sembra alzarsi sempre di più: basta una banale lite per scatenare l’astio tra categorie, un fiume carsico che a intervalli regolari riemerge in superficie. L’ultimo capitolo di una storia infinita è andato in scena venerdì sera in pieno centro e si è concluso con la denuncia di un noleggiatore con conducente per minacce gravi e aggravate nei confronti di un tassista. Lo scontro. Ore 19.40, siamo in via Porrone. Stando al resoconto che circola nelle chat interne, i due iniziano a discutere perché il driver cinquantacinquenne di una berlina scudettata sta bloccando il traffico, indeciso sulla strada da percorrere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it