Screening come Olimpiadi | l’importante è partecipare

Come alle Olimpiadi, il vero successo sta nel partecipare, specialmente nella prevenzione. La Regione Lombardia dedica cinque screening gratuiti a tutti i residenti: un'occasione da non perdere per proteggere la propria salute e quella dei propri cari. Prendersi parte può fare la differenza tra una vita protetta e un rischio evitabile. Ecco come comportarsi per cogliere al meglio questa importante opportunità .

PREVENZIONE. La Regione ne dedica ben cinque a tutti i cittadini residenti in Lombardia. Prendervi parte può salvare la vita, ecco come comportarsi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Screening come Olimpiadi: l’importante è partecipare

In questa notizia si parla di: screening - olimpiadi - importante - partecipare

Screening come Olimpiadi: l’importante è partecipare; Areu e soccorritori svizzeri, test di soccorso in galleria in vista delle olimpiadi - Cronaca, Livigno; Bormio diventa la casa dello sci alpinismo: la nuova vita della pista Stelvio · Milano Cortina 2026 test event.

Screening come Olimpiadi: l’importante è partecipare - retto donne e uomini di età compresa fra i 50 ed i 74 anni ricevono l’invito mediante lettera cartacea ogni due anni per ... Secondo ecodibergamo.it

Quanto è bello partecipare alle Olimpiadi - Il Foglio - Il bello delle Olimpiadi è che accendono una luce su chi vive nell’ombra il sacrificio dello sport. Scrive ilfoglio.it