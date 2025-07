I Brics firmano intesa su IA globale

I leader dei Brics, riuniti a Rio de Janeiro, hanno appena firmato una storica Dichiarazione sulla governance globale dell'intelligenza artificiale. Questo documento stabilisce linee guida per un utilizzo responsabile dell'IA, puntando a favorire sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Per i Paesi aderenti, l'IA rappresenta un'opportunità senza precedenti di innovazione e miglioramento della qualità della vita, ma sottolineano anche l'importanza di mitigare i rischi emergenti. La sfida ora è tradurre queste linee guida in azioni concrete a livello globale.

