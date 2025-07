Addio a Giuseppe Crippa lo Steve Jobs italiano La famiglia | Lascia un’impronta indelebile

Merate (Lecco) – Ha iniziato nel garage di casa. Come Steve Jobs della Apple. E come lui ha rivoluzionato la tecnologia e anticipato un futuro che nessuno nemmeno immaginava. Dal nulla ha costruito un impero globale da mezzo miliardo di euro di fatturato ed è diventato tra i trenta più ricchi d’Italia e i mille al mondo con un patrimonio personale di oltre 4 miliardi di euro, anche se lui nemmeno lo sapeva. “Un imprenditore visionario e geniale”, è il tributo del ministro dell’Economia Giuseppe Giorgetti a Giuseppe Crippa, il fondatore e presidente della Technoprobe, colosso della microelettronica di precisione, scomparso l’altro giorno all’età di 90 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Giuseppe Crippa, lo Steve Jobs italiano. La famiglia: “Lascia un’impronta indelebile”

