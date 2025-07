Botte da orbi al Lido di Fano | è allarme Basta situazione fuori controllo

Al Lido di Fano, la spirale di violenza tra i giovani si fa sempre più preoccupante. La notte tra sabato e domenica ha visto ancora una volta scene di guerriglia urbana davanti all’Excelsior, con urla, pugni e sedie volanti, lasciando passanti increduli e residenti in allerta. È giunto il momento di chiedersi: fino a quando questa escalation di aggressività potrà essere tollerata?

Fano, 7 luglio 2025 – Una nuova rissa tra giovanissimi, la terza dall'inizio dell'estate, ha acceso i riflettori su quella che ormai è diventata una desolante normalità al Lido. Il violento episodio avvenuto sabato notte davanti all'Excelsior con urla, pugni e sedie volate sotto gli occhi increduli dei passanti, ha provocato una valanga di reazioni. E sebbene in questo caso (come in quello immediatamente precedente) non sia stata sporta alcuna denuncia, la politica rompe il silenzio e prende posizione. "Non è un caso isolato – osserva Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale – è il terzo episodio dall'inizio dell'estate e conferma quanto già denunciato da esercenti, cittadini e famiglie.