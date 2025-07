Spot knockout del libro della Norvegia come padroni di casa Svizzera Pick Up Big Win

L'emozione di Euro 2025 si infiamma con la sorprendente vittoria della Norvegia, che ha scavalcato la Finlandia per conquistare il suo primo passaggio alle fasi finali del torneo europeo. Un inizio esplosivo e una strategia vincente hanno portato i padroni di casa a un traguardo storico. La corsa verso la gloria è appena iniziata, e questa partita resterà impressa come una delle più memorabili di questa edizione.

2025-07-06 23:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La Norvegia lo lasciò in ritardo al bordo della Finlandia 2-1 per diventare la prima squadra a fare le fasi a euro dell’euro 2025. I padroni di casa non avrebbero potuto desiderare un inizio più veloce. Con solo tre minuti sull’orologio, la pressione della Norvegia ha forzato un goal dal centro finlandese Eva Nystrom, il cui tentativo di gioco si è battuto oltre il portiere Anna Koivunen e in rete. Quella fetta di sventura ha sbalordito i visitatori ma li ha anche scambiati nella vita; La Finlandia iniziò a dominare il possesso, utilizzando il movimento intelligente dell’attaccante Linda Sallstrom e la creatività della centrocampista Eveliina Summanen. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Norvegia-Italia, qualificazioni mondiali: padroni di casa avanti al 14' con Sorloth | Diretta 1-0 - La sfida tra Norvegia e Italia per le qualificazioni mondiali si infiamma, con i padroni di casa avanti al 14° minuto grazie a Sorloth.

Le padrone di casa della Svizzera perdono la veterana Ramona Bachmann, ma la leadership di Lia Wälti e la giovane promessa Sydney Schertenleib danno speranza. Una panoramica sulla squadra elvetica, con la rosa completa, la stella, la giocatrice Vai su Facebook

Clamoroso in Norvegia: padroni di casa avanti 3-0 sull'Italia, segna anche Haaland - C'è gloria anche per Erling Haaland, nella disastrosa notte dell'Italia in Norvegia. Si legge su tuttomercatoweb.com

Norvegia-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv - MSN - La Norvegia, padrona di casa e già a quota sei punti, vuole mettere una seria ipoteca sul primo posto. Riporta msn.com