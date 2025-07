La scomparsa di Venturelli sit in davanti al tribunale | No all’archiviazione

Domani, alle 9.30 a Modena, un gruppo di cittadini si riunirà davanti al tribunale per sostenere Roberta Carassai nella sua battaglia contro l’archiviazione del caso Venturelli, che riguarda la misteriosa scomparsa di Alessandro. Una vicenda che ha scosso l’intera comunità e chiama all’appello tutta l’Italia a non perdere di vista la ricerca della verità. La speranza di trovare risposte continua a bruciare forte nel cuore di molti.

Modena, 7 luglio 2025 – Domani, martedì alle 9.30 Roberta Carassai tornerà in tribunale a Modena dove si terrà l’udienza di opposizione all’archiviazione del caso ‘Venturelli’, ovvero del fascicolo aperto per la scomparsa di suo figlio, Alessandro, misteriosamente sparito da Sassuolo il 5 dicembre 2020. Tantissime persone provenienti da tutta Italia si sono date appuntamento davanti al palazzo di giustizia di Corso Canalgrande domani per esprimere la propria contrarietà all’archiviazione del fascicolo. “Tante famiglie e soprattutto mamme mi hanno fatto arrivare il loro sostegno”, afferma Carassai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scomparsa di Venturelli, sit in davanti al tribunale: “No all’archiviazione”

