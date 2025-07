‘Non sapevo dove fosse il Chelsea ma volevo andare perché Gullit mi voleva così tanto Ero stato infranto a vederlo andarsene Non lo fai a una leggenda di Frank Leboeuf sull’uscita blues di Ruud Gullit

Il Chelsea, un club intriso di storia e passione, ha vissuto momenti di grande fermento anche dietro le quinte. Ricordate il leggendario Ruud Gullit, che nel cuore degli anni ’90 si sedette sulla panchina blu? La sua uscita ha lasciato un segno indelebile, testimoniando come le decisioni manageriali possano cambiare il corso di una leggenda. Eppure, ogni volta che un nome come il suo si allontana, si apre un nuovo capitolo ricco di sfide e speranze.

Notizia fresca giunta in redazione: Le uscite manageriali inaspettate non sono una novità al Chelsea. Mentre l’attuale regime è continuato nella stessa vena dell’ex proprietario Roman Abramovich, c’è stato un precedente set molto prima che l’oligarca russo arrivasse a West London, con sei diversi manager che prendevano in carico il club negli anni ’90. Uno di questi era la leggenda olandese Ruud Gullit, che prese il controllo dello Stamford Bridge Hotseat quando Glenn Hoddle partì per il lavoro in Inghilterra nell’estate del 1996 e divenne il giocatore del club. Ti potrebbe piacere Frank Lebouef sulla sua relazione con Ruud Gullit. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Non sapevo dove fosse il Chelsea, ma volevo andare perché Gullit mi voleva così tanto. Ero stato infranto a vederlo andarsene. Non lo fai a una leggenda di Frank Leboeuf sull’uscita blues di Ruud Gullit

