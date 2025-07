Media ' Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

L’ex presidente Donald Trump mira a negoziare con il premier israeliano Benjamin Netanyahu una soluzione per porre fine alla crisi a Gaza. Secondo fonti di Axios, un accordo prevede una tregua di 60 giorni, con il rilascio di ostaggi e la gestione delle vittime. Se si raggiungesse un’intesa, la ricostruzione e la stabilità della regione diventerebbero al centro delle future trattative. La sfida ora è trasformare queste speranze in realtà concreti.

Donald Trump vuole raggiungere un accordo con il premier israeliano Benyamin Netanyahu sulla fine della guerra a Gaza e sui termine per fermarla. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo sul tavolo prevede una tregua di 60 giorni con il rilascio di 10 ostaggi in vita e di 18 deceduti. Se un'intesa sul cessate il fuoco fosse raggiunta, la gaza nel dopo guerra diventerebbe il tema centrale delle trattative durante i 60 giorni di tregua. Netanyahu sarà lunedì alla Casa Bianca.

