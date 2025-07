Cambiano i pesci nel Mediterraneo I biologi | imparare a mangiarli

Sandrine, biologa specializzata nel Mediterraneo, sottolinea come questa trasformazione impatti non solo gli ecosistemi marini, ma anche le scelte alimentari dei consumatori. Imparare a mangiare pesci diversi diventa fondamentale per sostenere la biodiversità e la pesca sostenibile. Il cambiamento climatico sta rivoluzionando il nostro modo di vivere il mare: è il momento di adattarsi e riscoprire nuove delizie marine.

Mediterraneo, il caldo opprimente non risparmia nemmeno il mare. E mentre gli esseri umani cercano refrigerio sotto ombrelloni e condizionatori, anche i pesci si adattano alla nuova realtà climatica. Tuttavia, questo cambiamento ha conseguenze che vanno ben oltre la semplice sopravvivenza: sta trasformando le specie marine, i mercati ittici e persino le abitudini alimentari delle persone. Un mare troppo caldo per i pesci tradizionali. Sandrine, una commerciante di pesce al Porto Vecchio di Marsiglia, non nasconde lo sconforto. "I clienti ci chiedono: 'Non avete orate?'. Normalmente ne avremmo, ma ora, a causa del caldo, non ne abbiamo.

