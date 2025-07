Trova gioielli in strada | consegnati ai carabinieri Il sindaco | Bel gesto sia un esempio

Una storia di onestà e solidarietà ha illuminato la cuore di Pisa: Marta Galluzzo ha ritrovato un sacchetto di gioielli smarrito e, con un gesto nobile, li ha consegnati ai carabinieri. Un esempio che ci ricorda quanto il rispetto e la buona volontà possano fare la differenza nella nostra comunità. Il sindaco ha lodato questa testimonianza di integrità, invitando tutti a seguire l’esempio di Marta e a diffondere valori positivi.

Pisa, 7 luglio 2025 – Anelli, bracciali, collane. Ricordi di una vita. Un sacchetto pieno d’oro perso per strada. E ritrovato da Marta Galluzzo «vicino al Comune» di Vico. Signora che ha pensato subito di fare un post sulla pagina facebook molto frequentata «Sei di Vicopisano se» e di andare poi dai carabinieri di San Giovanni alla Vena per portare ciò che avava rinvenuto. «Loro hanno già trovato il proprietario». Marta minimizza il suo gesto: «Capita spesso, ci si aiuta sempre qui». E aggiunge: «Anche in passato ho trovato altri oggetti, magari non gioielli. Mi sembra una cosa normale. Mio figlio ha perso il portafogli e, anche lui, lo ha ritrovato tramite i carabinieri, qualcuno lo ha riconsegnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trova gioielli in strada: consegnati ai carabinieri. Il sindaco: “Bel gesto, sia un esempio”

