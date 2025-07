Panico a Novara la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro | le immagini

Novara si trova nel cuore di una tempesta improvvisa che ha scatenato il caos in città. Vento furioso e pioggia torrenziale hanno trasformato le strade in fiumi e, in un drammatico episodio, un tetto del centro è stato scoperchiato, causando panico tra i residenti. Le immagini condivise dal Centro Meteo Piemonte catturano questa furia della natura: scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo maltempo.

Novara flagellata dal maltempo: pioggia e vento violentissimi, le strade si trasformano in fiumi e in pieno centro viene scoperchiato un tetto.

