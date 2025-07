Il padre si è tuffato per farlo riemergere | bimbo rischia di annegare terrore alla festa

Un tranquillo pomeriggio di festa si è trasformato in un momento di paura e salvataggio a Serravalle Pistoiese. In pochi attimi, un bambino di 7 anni rischiava di annegare nella piscina di casa, ma il coraggio e la prontezza del padre hanno fatto la differenza. Il loro gesto eroico sottolinea quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione in ambienti di svago con i più piccoli, perché la vita può cambiare in un istante.

Pistoia, 7 luglio 2025 – Un pomeriggio tra amici con i bambini che giocano e si divertono nella piscina di casa. Poi, ad un tratto, la paura più grande: il piccolo, 7 anni, è immobile, sul fondo della piscina. E la prontezza del padre, che si è immediatamente tuffato per riportarlo a galla e iniziare le prime manovre di rianimazione. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15, in una villetta a Serravalle Pistoiese. Il piccolo, figlio dei padroni di casa, stava giocando con altri bambini, tutti ospiti della famiglia nella piscina di proprietà, quando qualcosa è andato storto. Il bambino non è riuscito più a risalire in superficie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il padre si è tuffato per farlo riemergere: bimbo rischia di annegare, terrore alla festa

