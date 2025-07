Prato emergenza carcere Lavoro lì da 40 anni Servono impegni concreti

Da oltre 40 anni, il carcere di Prato affronta sfide che richiedono azioni concrete e durature. La crisi, dimenticata da politici e istituzioni, si manifesta con carenze di personale, mancanza di stabilità e promesse insufficienti. È ora di passare dalle parole ai fatti e mettere al centro soluzioni reali, per garantire dignità, sicurezza e un futuro migliore per tutti. La vera emergenza non può più essere ignorata.

Prato, 7 luglio 2025 – “Nessuno, a sinistra e a destra, è riuscito a capire davvero l’emergenza del carcere. Carenza di personale di polizia penitenziaria, di personale educativo, la mancanza di una stabilità dei vertici di comando: i problemi della Dogaia non sono certo di oggi. In questi anni solo effimere promesse, solo parole di circostanze. Solo passerelle, con il personale e i detenuti abbandonati a problemi ormai endemici”. Giovanni Mosca, reduce dall’avventura come delegato speciale alle frazioni nell’amministrazione Bugetti (incaricato che, essendo fiduciario, decadrà il 10 luglio quando le dimissioni della sindaca diventeranno effettive), è uno che la Dogaia la conosce da vicino: lì per quarant’anni ha prestato servizio ininterrotto come funzionario contabile, lavoro pronto a riprendere appena si sarà lasciato alle spalle l’incarico comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, emergenza carcere, “Lavoro lì da 40 anni. Servono impegni concreti”

In questa notizia si parla di: prato - emergenza - carcere - anni

Emergenza adolescenti a rischio. Prato vince bando del ministero. Tre milioni per aiutarli a crescere - Prato ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro dal Ministero, grazie a fondi europei, per affrontare l'emergenza degli adolescenti a rischio.

Emergenza carceri, il caso Prato non è isolato: «Droga e non solo anche in altri istituti. A Firenze fermati droni per le consegne» «La droga in carcere fa comodo a tutti, non solo ai consumatori. Fa comodo a chi è chiamato a gestire tutto l’insieme, perché di fatt Vai su X

Suicidi in carcere: una strage silenziosa «È drammatico il numero di suicidi nelle carceri, una vera emergenza sociale che non mostra segni di arresto.» Le parole del Presidente della Repubblica, dopo l’incontro con il capo dell’amministrazione penitenziaria, Vai su Facebook

Prato, emergenza carcere, ?????“Lavoro lì da 40 anni. Servono impegni concreti”; Emergenza carceri, il caso Prato non è isolato: «Droga e non solo anche in altri istituti. A Firenze fermati droni per le consegne»; Prato, 5 evasioni in 7 mesi dal carcere «colabrodo»: indagati altri due agenti.

Prato, emergenza carcere, “Lavoro lì da 40 anni. Servono impegni concreti” - Tornerà a lavorare come contabile nell’istituto penitenziario. Come scrive lanazione.it

Detenuti in rivolta al carcere di Prato: "Bombolette di gas usate come ordigni rudimentali" - PRATO – Il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria esprime pieno compiacimento per l’intervento della Polizia Penitenziaria in occasione dei gravi disordini avvenuti ieri (5 luglio) al carcere a P ... Secondo msn.com