RICCI FESTEGGIA PAPERISSIMA SPRINT | PROGRAMMA MEDIASET PIÙ VISTO DELLA GIORNATA

Antonio Ricci e il suo celebre “Paperissima Sprint” continuano a conquistare il pubblico, registrando ascolti record e confermando il loro ruolo di protagonisti dell’estate televisiva. Il varietà di Mediaset, trasmesso sabato 5 luglio, ha raggiunto una share del 16.62% con oltre 2 milioni di spettatori, dimostrando ancora una volta l’affetto e l’entusiasmo degli italiani. E questa è solo la prima di molte altre soddisfazioni da condividere!

Con una nota ufficiale, l’ufficio stampa di Antonio Ricci festeggia gli ottimi ascolti di “Paperissima Sprint” che ieri è stato il programma Mediaset più seguito in assoluto. Ottimi ascolti per Paperissima Sprint. Ieri, sabato 5 luglio, il varietà estivo di Antonio Ricci è risultato il programma più visto di tutte le reti Mediaset con una share record del 16.62 % e 2.055.000 telespettatori. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il programma condotto da Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il Gabibbo è stato in assoluto il più visto dell’access prime-time con il 17. 🔗 Leggi su Bubinoblog