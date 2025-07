Il meteorologo | In un giorno a Milano è caduta metà della pioggia del mese

In un solo giorno a Milano sono caduti 232 mm di pioggia, quasi il totale del mese. Un evento meteorologico eccezionale che ha catturato l’attenzione di tutti. Intervistiamo Matteo Zanetti di ARPA Lombardia, che spiega: “Il temporale di ieri è stato molto esteso, ora è in atto un completo ricambio della massa d’aria”, dandoci uno sguardo sulle dinamiche climatiche in atto e sui possibili scenari futuri.

Intervista a Matteo Zanetti dell’Arpa Lombardia: “Il temporale di ieri è stato molto esteso, ora è in atto un completo ricambio della massa d’aria”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il meteorologo: “In un giorno a Milano è caduta metà della pioggia del mese”

In questa notizia si parla di: meteorologo - giorno - milano - caduta

Da Milano a Roma, le riqualificazioni urbane trascurano gli alberi proprio quando il caldo estremo richiederebbe più ombra Vai su Facebook

Il meteorologo: “In un giorno a Milano è caduta metà della pioggia del mese”; Meteo Milano: un 2024 molto caldo e con piogge record; Violento temporale a Milano, sotto osservazione i fiumi. Seveso raggiunge soglia attenzione.

Il meteorologo: “In un giorno è caduta metà della pioggia del mese” - Intervista a Matteo Zanetti dell’Arpa Lombardia: “Il temporale di ieri è stato molto esteso, ora è in atto un completo ricambio della massa d’aria” ... Scrive repubblica.it

Il meteorologo: “In un giorno a Milano è caduta metà della pioggia del mese” - est resterà arancione anche oggi, per quanto riguarda il rischio temporali. informazione.it scrive