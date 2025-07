Tensione per la Gruppo8 il picchetto continua | No allo sgombero

La vertenza tra il Gruppo8 e i suoi operai si infiamma: nonostante il quinto giorno di sciopero e un picchetto che resiste davanti allo stabilimento di Forlì, la Prefettura ordina lo sgombero del presidio. La sindacalista Sarah Caldiero denuncia una volontà aziendale di eliminare chi ha conquistato diritti e contratti, evidenziando un conflitto che rischia di mettere a dura prova la solidarietà dei lavoratori e l’intera comunità locale. La lotta continua, e nessuno intende arretrare.

Forlì, 7 luglio 2025 – Si accende la vertenza sull’azienda Gruppo8 in via Gramadora. Arrivati al quinto giorno giorno di sciopero – con picchetto degli operai di fronte allo stabilimento –, «la Prefettura ordina lo sgombero del presidio sindacale». A sostenerlo, è la sindacalista di Sudd Cobas Sarah Caldiero: «L’impresa vuole liberarsi di chi ha conquistato diritti e contratti. Fino allo scorso dicembre questi lavoratori venivano sfruttati con turni di 12 ore al giorno ed erano alloggiati in un dormitorio allestito all’interno dello stabilimento in condizioni precarie. Poi lo sciopero e dopo sette giorni di presidio la conquista di contratti regolari». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it