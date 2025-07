Delitto di Garlasco tutti gli alibi a confronto Da Stasi a Sempio alle gemelle Cappa | cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Nel caso del delitto di Garlasco, ogni dettaglio si rivela cruciale nel ricostruire la verità. Dalle testimonianze alle accuse, passando dagli alibi di amici e testimoni, tutto viene rivalutato alla luce di nuove indagini. La riapertura del caso, con Andrea Sempio sotto i riflettori, rischia di cambiare nuovamente le carte in tavola, lasciando aperta la porta a nuovi scenari e interrogativi irrisolti. Cosa hanno detto e fatto gli indagati e i testimoni?

Garlasco (Pavia) – Gli alibi di tutti. La riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Pogg i, la mattina del 13 agosto 2007, che vede sotto accusa Andrea Sempio, amico di Marco, fratello della vittima, rimette in gioco ciascuno degli elementi che avevano portato alla condanna in via definitiva a sedici anni di carcere per Alberto Stasi, il fidanzato oggi in semilibertà. In attesa degli accertamenti genetici che potrebbero portare all’identificazione di un soggetto specifico dal materiale trovato sui margini delle unghie della ragazza, torna quindi in discussione l’orario del delitto, che la Cassazione, attribuendone la responsabilità a Stasi, ha fissato come il procuratore generale fra le 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it