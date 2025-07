Resa dei conti choc a Cingoli lite tra ragazzini finisce a coltellate

Una tranquilla serata a Cingoli si è trasformata in un incubo dopo una lite tra minorenni, culminata in un violento accoltellamento. Un episodio che ha scosso la comunità e sollevato molte domande sulla sicurezza dei giovani e sui motivi dietro questa escalation di violenza. La comunità si chiede come sia potuto succedere e cosa si possa fare per evitare che simili incidenti si ripetano.

Cingoli (Macerata), 7 luglio 2025 – Accoltellamento notturno a Cingoli. Tutti minorenni i protagonisti dello sconcertante episodio verificatosi l’altroieri, che ha notevolmente impressionato l’opinione pubblica: mai a Cingoli era avvenuto un fatto del genere. Sono rimasti feriti due 14enni, colpiti con un coltellino da un 17enne. È stato l’epilogo di contrasti che si sarebbero trascinati da alcuni giorni, tra un gruppo di ragazzini locali e il 17enne. Durante il pomeriggio di sabato, ma sembra anche in precedenza, c’erano stati sfottò e dissidi, pare culminati con reciproco intento di ritrovarsi nella tarda serata, per una sorta di resa dei conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Resa dei conti choc a Cingoli, lite tra ragazzini finisce a coltellate

