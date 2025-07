Ironheart attrice confronta l’AI natalie con ultron e vision nel MCU

Nel panorama delle intelligenze artificiali del MCU, Natalie si distingue per un livello di umanità superiore rispetto a Vision o Ultron. La sua caratterizzazione approfondita e le caratteristiche emotive la rendono un esempio di evoluzione nel rapporto tra uomo e macchina, suscitando interesse sia dal punto di vista narrativo che etico, aprendo nuove prospettive sul futuro delle IA e sulle sfide dell’empatia digitale.

