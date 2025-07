Lula i Brics esprimano almeno il 25% dei voti nell' Fmi

Al vertice dei Brics a Rio de Janeiro, Lula ha ribadito l'importanza di un sistema più equo nel FMI, auspicando che i Paesi del blocco detengano almeno il 25% dei voti, rispetto all'attuale 18%. Questa proposta mira a ridisegnare gli equilibri globali, rafforzando la rappresentanza delle economie emergenti. Lula ha inoltre sottolineato la priorità di riformare l’Organizzazione mondiale del...

In un intervento al vertice dei Brics, a Rio de Janeiro, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha difeso la revisione del sistema di quote nel Fondo monetario internazionale, affermando che i voti dei Paesi Brics nell'istituzione dovrebbero corrispondere ad almeno il 25% del totale, mentre attualmente rappresentano il 18%. Il leader progressista ha inoltre sottolineato la necessità di riformare l' Organizzazione mondiale del commercio (Omc). "La sua paralisi e l'aumento del protezionismo creano una situazione di asimmetria insostenibile per i Paesi in via di sviluppo. Non sarà possibile ripristinare la fiducia nell'Omc senza promuovere un giusto equilibrio di obblighi e diritti che rifletta adeguatamente gli interessi di tutti i suoi membri", ha dichiarato Lula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net